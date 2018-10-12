كيف يمكنك مشاهدة مباراة السعودية والبرازيل اليوم بدون تقطيع؟

يلتقي منتخب السعودية أمام البرازيل، وذلك اليوم الجمعة والموافق 12 أكتوبر، في إطار استعداد المنتخبين للمباريات الرسمية المقبلة.

ويستضيف ملعب جامعة الملك سعود، لقاء السعودية مع البرازيل وذلك اليوم الجمعة والموافق 12 أكتوبر في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب السعودية المباراة بالتشكيل التالي: "محمد العويس، علي البليهي، عمر هوساوي، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، حسين المقهوي، عبدالله عطيف، عبد العزيز البيشي، سالم الدوسري، هتان باهبري".

أما تشكيلة البرازيل كالتالي: "‏إيدرسون، فابينهو، ماركينيوس، بابلو، ساندرو، كاسيميرو، فريد، ريناتو أجوستو، نيمار، كوتينيو، جيسوس".

وتقرر أن يتم نقل مباراة السعودية ضد البرازيل في البطولة الدولية الرباعية من خلال البث المباشر والحي عبر قناة "ksa sport HD 1" بصوت المعلق فهد العتيبي".

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية مع البرازيل في البطولة الرباعية الدولية عبر موقع الفجر الرياضي.