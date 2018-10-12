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تعرف على موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
تعرف على موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية
منتخب هولندا
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أحمد عصام
 

 

يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره منتخب هولندا، مساء غد السبت، ويأتي ذلك في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية المستحدثة بدلا من المباريات الودية.

 

وتقام مباراة منتخب المانيا مع هولندا، غدا السبت والموافق 13 أكتوبر، وستنطلق ضربة البداية في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة و8:45 بتوقيت القاهرة.

 

وتتكون بطولة دوري الأمم الأوروبية من 55 منتخب أوروبي، وقسمت على ثلاثة أدوار، وتم توزيع المنتخبات إلى 4 أقسام.

 

واشتمل القسم الأول على 12 منتخب من التصنيف الأول، وأطلق عليه الدوري "أ"، وهو عباراة عن 4 مجموعات كل مجموعة 3 فرق فقط.

 

واوقعت البطولة منتخب ألمانيا في مجموعة نارية مع منتخبات هولندا وفرنسا، نظرا لقوة لمنتخبات المتواجدة في المجموعة.

 

وستذاع مواجهة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية عبر قنوات مثل "Eleven Sports 1" و"ESPN2" و"Sky Sports Football"، بالإضافة إلى "بي إن سبورت 2" الرياضية.

 

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ألمانيا وهولندا عبر موقع الفجر الرياضي.

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