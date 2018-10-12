كمال أبو رية: فاروق الفيشاوي قادر على تخطى محنته المرضية
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:01 صمريم الشريف
قال الفنان كمال أبو راية، إنه تفاجئ بإعلان الفنان فاروق الفيشاوي خبر إصابته بالسرطان فى مهرجان الإسكندرية السينمائي، لافتا إلى أنه كان ضد الافصاح عن هذا الأمر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "معكم" على قناة CBC، أنه لا يعتبر حالة الفيشاوى خطيرة، مؤكدًا أن الأخير قادر على تخطى محنته المرضية.
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