كمال أبو رية: فاروق الفيشاوي قادر على تخطى محنته المرضية









وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "معكم" على قناة CBC، أنه لا يعتبر حالة الفيشاوى خطيرة، مؤكدًا أن الأخير قادر على تخطى محنته المرضية.

قال الفنان كمال أبو راية، إنه تفاجئ بإعلان الفنان فاروق الفيشاوي خبر إصابته بالسرطان فى مهرجان الإسكندرية السينمائي، لافتا إلى أنه كان ضد الافصاح عن هذا الأمر.