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مصرع 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين في تصادم حافلتين سياحيتين بالسودان

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:10 ص
مصرع 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين في تصادم حافلتين سياحيتين بالسودان
تصادم حافلتين - صورة أرشيفية
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أ ش أ
 
لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 21 آخرون بإصابات مختلفة، إثر تصادم حافلتين سياحيتين بولاية النيل الأبيض بالسودان.

وذكرت شرطة ولاية النيل الأبيض، في بيان صحفي، أن الحادث وقع على طريق الخرطوم - ربك، عند تقاطع سكر النيل الأبيض، حيث اصطدمت حافلة سياحية قادمة من الخرطوم متجهة للفاشر، بأخرى قادمة من الجزيرة للخرطوم، ونتج عن ذلك مصرع 10 أشخاص في الحال وإصابة 21 آخرين- نقلًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الدويم، ورفع الحافلتين من الطريق، وتسيير الحركة المرورية، وأخطرت الجهات المختصة لتباشر التحقيق.
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