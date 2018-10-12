الأمريكية إليز ليبيك تغني "يا مصري" في افتتاح مهرجان بـ"الشباب تحيا الأمم" 12 نوفمبر

تشدو المغنية الأمريكية إليز ليبيك بأغنية "يا مصري" فى حفل افتتاح مهرجان "بالشباب تحيا الأمم" مساء يوم الإثنين 12 نوفمبر المقبل بالمركز الثقافي بالهناجر بدار الأوبرا وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ونخبه من اللواءات والقيادات السياسية والفنية وأعضاء مجلس النواب.





وأكد رئيس المهرجان الكاتب الصحفى مصطفى كامل سيف الدين أن حفل الافتتاح يتضمن عرضًا فنيًا لفريق الصخرة بقيادة المخرج جمال المصري والذى يشرف على المهرجان ثم يليه تكريم لنخبه من الفنانين وشباب مصر المشرف في كافة المجالات.



