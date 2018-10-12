قوات الشرطة تنقذ طفلا كاد يسقط من الطابق الثالث بـ"أكتوبر"



هذا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من كسر باب الشقة المجاورة وفتحوا النافذة بهدوء حتى أمسكوا الطفل وأعادوه لأهله، واتصلوا بوالدته هاتفيا لتأخذه.

وأفادت فضائية "dmc"، بأن الطفل اعتلى كرسي بجوار نافذة شقتهم بالدور الرابع في غياب أهله، وبعدها أمسك بسلك انترنت وانزلق للدور الثالث، ووقف على الحافة.