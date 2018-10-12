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قوات الشرطة تنقذ طفلا كاد يسقط من الطابق الثالث بـ"أكتوبر"

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:58 ص
قوات الشرطة تنقذ طفلا كاد يسقط من الطابق الثالث بـأكتوبر
قوات الشرطة تنقذ طفلا
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نعيم يوسف
 
تمكنت قوات الحماية المدنية في قسم شرطة 6 أكتوبر، من إنقاذ طفل كاد يسقط من الطابق الثالث في منزله.

وأفادت فضائية "dmc"، بأن الطفل اعتلى كرسي بجوار نافذة شقتهم بالدور الرابع في غياب أهله، وبعدها أمسك بسلك انترنت وانزلق للدور الثالث، ووقف على الحافة.

هذا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من كسر باب الشقة المجاورة وفتحوا النافذة بهدوء حتى أمسكوا الطفل وأعادوه لأهله، واتصلوا بوالدته هاتفيا لتأخذه.
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