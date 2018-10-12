ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رانيا يوسف تكشف حقيقة خلافها مع نادية الجندي (فيديو)

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:42 ص
رانيا يوسف تكشف حقيقة خلافها مع نادية الجندي (فيديو)
طباعة
الفجر الفني
 


علقت الفنانة رانيا يوسف، على خلافها مع زميلتها الفنانة نادية الجندي، لافتة إلى أنه بالنسبة إليها لا تحمل أي مشاعر سلبية اتجاه الجندي.


وأشارت خلال لقائها في برنامج " Insiderبالعربي"، المذاع على قناة دبي، انها لا تعلم سبب الموقف الغريب الذي حدث بينهما عند لقائهما على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة وعدم ابداء الجندي، الاهتمام بمصافحتها.


وأكدت رانيا: "دايمًا الناجح بيكون فيه ناس مش بتحبه".

المزيد عن: نجوم الفن نادية الجندي مشاهير مزيكا فن سينما رانيا يوسف دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
-
x
17:00
-
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
بلجيكا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
19:45
-
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
-
x
16:30
-
مالاوي
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
مصر
-
x
19:00
-
سوازيلاند
ساحل العاج
-
x
19:00
-
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
-
x
21:45
-
بنين
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 1:10:01 AM