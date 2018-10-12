رانيا يوسف تكشف حقيقة خلافها مع نادية الجندي (فيديو)





علقت الفنانة رانيا يوسف، على خلافها مع زميلتها الفنانة نادية الجندي، لافتة إلى أنه بالنسبة إليها لا تحمل أي مشاعر سلبية اتجاه الجندي.





وأشارت خلال لقائها في برنامج " Insiderبالعربي"، المذاع على قناة دبي، انها لا تعلم سبب الموقف الغريب الذي حدث بينهما عند لقائهما على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة وعدم ابداء الجندي، الاهتمام بمصافحتها.





وأكدت رانيا: "دايمًا الناجح بيكون فيه ناس مش بتحبه".