رانيا يوسف تكشف حقيقة خلافها مع نادية الجندي (فيديو)
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:42 صالفجر الفني
علقت الفنانة رانيا يوسف، على خلافها مع زميلتها الفنانة نادية الجندي، لافتة إلى أنه بالنسبة إليها لا تحمل أي مشاعر سلبية اتجاه الجندي.
وأشارت خلال لقائها في برنامج " Insiderبالعربي"، المذاع على قناة دبي، انها لا تعلم سبب الموقف الغريب الذي حدث بينهما عند لقائهما على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة وعدم ابداء الجندي، الاهتمام بمصافحتها.
وأكدت رانيا: "دايمًا الناجح بيكون فيه
ناس مش بتحبه".
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