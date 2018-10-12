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المنتخب الأوليمبي يواجه الإمارات بالزي الأبيض

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:29 ص
المنتخب الأوليمبي يواجه الإمارات بالزي الأبيض
شوقي غريب
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محمد الصو
 

 

تقرر أن يرتدي المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، خلال مباراته الودية أمام الإمارات، التيشرت الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء.

 

بينما تقرر أن يرتدي المنتخب الإماراتي زيه الأحمر بالكامل، في المباراة التي تقام بالامارات، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة الإمم الإفريقية بالقاهرة.

 

ويستعد المنتخب الوطني الأوليمبي لبطولة الإمم الإفريقية بالقاهرة تحت 23 عامًا العام المقبل، والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

 

المزيد عن: منتخب الاوليمبي مباراة ودية رياضة الزي الابيض الامارات
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