المنتخب الأوليمبي يواجه الإمارات بالزي الأبيض

تقرر أن يرتدي المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، خلال مباراته الودية أمام الإمارات، التيشرت الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء.

بينما تقرر أن يرتدي المنتخب الإماراتي زيه الأحمر بالكامل، في المباراة التي تقام بالامارات، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة الإمم الإفريقية بالقاهرة.

ويستعد المنتخب الوطني الأوليمبي لبطولة الإمم الإفريقية بالقاهرة تحت 23 عامًا العام المقبل، والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.