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ديبالا يسجل رقما سلبيا أمام العراق

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:06 ص
ديبالا يسجل رقما سلبيا أمام العراق
ديبالا
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عمر عبد العزيز
 

أخفق الأرجنتيني ديبالا في التسجيل مع منتخب بلاده اليوم، أمام منتخب العراق، في المباراة التي أقيمت بينهما في الدورة الرباعية الودية الدولية "سوبر كلاسيكو".

 

ووصل ديبالا إلى المباراة رقم 15 دون أن يحرز أية أهداف للأرجنتين، وآخرها اليوم الخميس، أمام العراق، والتي فاز بها الارجنتينيون 4-0 في افتتاح البطولة الدولية الرباعية التي تستضيفها السعودية.

 

وشارك ديبالا للمرة الأولى مع منتخب الأرجنتين الأول في عام 2015، وتم اختياره ضمن القائمة المشاركة في كأس العالم 2018.

 

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