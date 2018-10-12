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الصبيحي: مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي لليمن تقدر بالمليارات

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:12 ص
الصبيحي: مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي لليمن تقدر بالمليارات
صورة أرشيفية
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وكالات
 

قال الدكتور حسن الصبيحي، أستاذ الإعلام بجامعة الإمارات، إن المقاومة الجنوبية في اليمن استطاعت استعادة عدن من اللحظة الأولى بعد التدخل العسكري لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن وأطلق عليه "عاصفة الحزم".


وأشار "الصبيحي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، إلى إن بعد استعادة عدن وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات الغذائية والدوائية والخدماتية، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر أعاد تشغيل المدارس التي تعطلت لفترات طويلة والمستشفيات المهملة في الآونة الاخيرة.


وأكد أن مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي لليمن تقدر بالمليارات، حيث إن الأمارات تكفلت بتقديم المساعدات والإغاثات علي مدي تاريخ هذه الحرب الطويلة، كما أن الهلال الأحمر الإماراتي يعمل للوصول إلى المحتاجين والنازحين بتوجيهات من القيادات العليا بالإمارات لتقديم العون والمساعدة.
المزيد عن: اليمن الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات الاماراتية الإمارات
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