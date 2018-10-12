رئيس هيئة الطاقة المتجددة: حجم الاستثمارات بهذا القطاع خلال 4 سنوات يفوق ما تم في 25 عاما

قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إننا لدينا في مصر موارد كثيرة للطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك نقلة نوعية في حجم الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث إن حجم الاستثمارات بهذا المجال خلال 4 سنوات يفوق ما تم بنحو 25 عامًا.



وأضاف "الخياط" خلال حواره عبر فضائية "DMC"، مساء الخميس، أنه تم إجراء دراسات متميزة لمعرفة مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، موضحًا أن مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة انعقد على مدار 3 أيام ودرات جلسات متخصصة لدراسة مستقبل الطاقة في مصر.



وأشار إلى أن ميلاد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تم في شرم الشيخ عام 2009 بحضور أكثر من 180 دولة لانتخاب المقر الرسمي للوكالةن وكان في هذا الوقت 3 دول تتنافس للإستخواذ على المقر وهي الإمارات والنمسا وألمانيا، واستطاعت الإمارات أن تحصل على هذا المقر، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يضع خارطة طريق لمستقبل الطاقة المتجددة، وتم إعداد تقرير كامل عن مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

