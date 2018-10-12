داعية سلفي يكشف حكم تجسس الرجل على الهاتف الخاص بزوجته

أوضح سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، حكم تجسس الزوج على الحساب الشخصي والهاتف الخاص بزوجته، قائلًا: "التجسس حرام شرعًا، والاطلاع على أسرار الغير حرام شرعًا".



وأضاف عبد الحميد، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الخميس، أن تجسس الزوج أو الزوجة على حسابات بعضهم الشخصية وهواتفهم اختراق للخصوصية.



وأشار إلى أنه لا يسمح للزوج أو الأب مراقبة زوجته أو أبنائه إلا في حالات معينة، ولكن لا يجوز شرعًا في الحياة الطبيعية.

