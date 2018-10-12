ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

داعية سلفي يكشف حكم تجسس الرجل على الهاتف الخاص بزوجته

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:57 ص
داعية سلفي يكشف حكم تجسس الرجل على الهاتف الخاص بزوجته
سامح عبد الحميد - الداعية السلفي
طباعة
أمنية فوزي
 
أوضح سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، حكم تجسس الزوج على الحساب الشخصي والهاتف الخاص بزوجته، قائلًا: "التجسس حرام شرعًا، والاطلاع على أسرار الغير حرام شرعًا".

وأضاف عبد الحميد، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الخميس، أن تجسس الزوج أو الزوجة على حسابات بعضهم الشخصية وهواتفهم اختراق للخصوصية.

وأشار إلى أنه لا يسمح للزوج أو الأب مراقبة زوجته أو أبنائه إلا في حالات معينة، ولكن لا يجوز شرعًا في الحياة الطبيعية.
المزيد عن: هاتف الزوجة سلفي داعية سلفي توك شو اخبار مصر اخبار توك شو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
-
x
17:00
-
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
بلجيكا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
19:45
-
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
-
x
16:30
-
مالاوي
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
مصر
-
x
19:00
-
سوازيلاند
ساحل العاج
-
x
19:00
-
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
-
x
21:45
-
بنين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 1:00:01 AM