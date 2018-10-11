اتفاق سري بين أنقرة وواشنطن للإفراج عن القس الأمريكي

ذكر تقرير إخباري أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق حول القس الأمريكي أندرو برونسون المحتجز في تركيا.

وقالت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أمس الخميس، استناداً إلى مسؤولين رفيعي المستوى بالإدارة الأمريكية، إن هناك "اتفاقاً سرياً" يمهد الطريق لعودة برونسون إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الشبكة أن من المنتظر أن تسقط المحكمة، التي تنظر في قضية برونسون اليوم الجمعة، في إزمير غربي تركيا عدداً من التهم الموجهة إلى رجل الدين الأمريكي برونسون.

وذكرت شخصيات مطلعة أن الاتفاق يتضمن موافقة الولايات المتحدة على رفع الضغوط الاقتصادية عن تركيا.

وأضافت أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مقتنعة بأن تركيا ستطبق هذا الاتفاق".





وأرجعت السبب في ذلك إلى أن الحكومة في أنقرة، أوشكت قبل عدة أشهر أن توافق على اتفاق مماثل، لكنها لم تفعل.

إلا أن الحالة الاقتصادية في تركيا ساءت بشدة منذ ذلك الوقت.