سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الخميس 11/10/2018
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:13 مالفجر الاقتصادى
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الخميس، ليسجل في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.
وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.
وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
وسجل سعر العملة الأمريكية، في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
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