فرنسا تخطف تعادلا قاتلا من آيسلندا

سقط فريق فرنسا في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب آيسلندا بهدفين لكل منتخب باللقاء الودي اليوم ضمن الاستعداد والتحضير لدوري الأمم الأوروبية.

أنهي منتخب آيسلندا الشوط الأول متفوقاُ بهدف نظيف سجله بيركير بيارناسون في الدقيقة 30 .

وفي الشوط الثاني سجل منتخب آيسلندا الهدف الثاني عن طريق كاري أرانسون في الدقيةق 58، قبل أن يعود منتخب فرنسا من بعيد لتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86 عن طريق هولمار أورن إيجولفسون بالخطأ في مرماه ثم سجل مبابي هدف التعادل في الدقيقة 90 لينتهي اللقاء 2-2.