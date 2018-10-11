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شانينج تيتوم يرتبط بهذه النجمة بعد انفصاله عن زوجته

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:12 م
شانينج تيتوم يرتبط بهذه النجمة بعد انفصاله عن زوجته
شانينج تيتوم
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أحمد جمال أحمد
 
أكدت مصادر مقربة من النجم شانينج تيتوم أنه دخل في علاقة عاطفية جديدة مع المغنية الشهيرة جيسي جاي، بعد انفصاله عن زوجته الممثلة جينا دواين.

وقض مضى على انفصال شانينج تيتوم وجينا دواين ما يزيد عن ستة أشهر، بعد زواج دام بينهما لمدة 7 سنوات، كانت نتيجته ابنتهما إيفرلي في عمر الخامسة.

وتتشابه جيسي جاي مع جينا دواين في عديد من النواحي، كونهما محبان للطعام النباتي وداعمتان لحقوق الحيوانات، وهو ما يلفت النظر لاهتمام شانينج تيتوم لهذه الصفات في النساء.
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