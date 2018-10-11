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جوارديولا يخطط لخطف توني كروس

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:09 م
جوارديولا يخطط لخطف توني كروس
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منى العوضي
 
 
يسعى بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا لذلك سيحاول تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن نادي مانشستر سيتي يرغب بشدة في التعاقد مع توني كروس وذلك خلال يناير المقبل بأي وسيلة لتدعيم خط وسط الفريق.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن توني كروس لا يمانع خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي وتحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، لذلك فالصفقة من المحتمل أن تتم في أسرع وقت.

المزيد عن: مانشستر سيتي ريال مدريد جوارديولا توني كروس
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