جوارديولا يخطط لخطف توني كروس

يسعى بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا لذلك سيحاول تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.





وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن نادي مانشستر سيتي يرغب بشدة في التعاقد مع توني كروس وذلك خلال يناير المقبل بأي وسيلة لتدعيم خط وسط الفريق.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن توني كروس لا يمانع خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي وتحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، لذلك فالصفقة من المحتمل أن تتم في أسرع وقت.



