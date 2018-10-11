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كيرا نايتلي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بلندن

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:05 م
كيرا نايتلي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بلندن
كيرا نايتلي
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أحمد جمال أحمد
 
بعد مشاركتها بمهرجان تورنتو السينمائي للترويج له، عادت النجمة كيرا نايتلي لمدينة لندن لافتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد Colette  بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

وتجسد كيرا نايتلي في فيلمها الجديد Colette  شخصية الروائية الفرنسية التي اشتهرت في مطلع القرن العشرون ونهاية القرن الـ 19.

وشارك في افتتاح الفيلم، النجم دومينيك ويست الذي يشارك كيرا في بطولته.

كيرا نايتلي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بلندن
كيرا نايتلي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بلندن
كيرا نايتلي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بلندن
كيرا نايتلي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بلندن
كيرا نايتلي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بلندن
كيرا نايتلي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بلندن
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