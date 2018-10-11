كيرا نايتلي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بلندن

بعد مشاركتها بمهرجان تورنتو السينمائي للترويج له، عادت النجمة كيرا نايتلي لمدينة لندن لافتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد Colette بحضور إعلامي وجماهيري كبير.





وتجسد كيرا نايتلي في فيلمها الجديد Colette شخصية الروائية الفرنسية التي اشتهرت في مطلع القرن العشرون ونهاية القرن الـ 19.





وشارك في افتتاح الفيلم، النجم دومينيك ويست الذي يشارك كيرا في بطولته.



