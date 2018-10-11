منى الشاذلي عن إعلان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان: "مخضوضة والخبر كان تقيل على أي حد"
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:05 مهدى عبدالرازق
تأثرت الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الخميس، بإصابة الفنان فاروق الفيشاوي بمرض السرطان.
وقالت "الشاذلي"، "أنا مخضوضة، والخبر كان تقيل على أي حد"، معربة عن إعجابها بقوة الفيشاوي في الإعلان عن مرضه، لافتة إلى أنه نقل قوته لمحبيه.
حيث كشف الفنان فاروق الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي.
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