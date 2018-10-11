بليك ليفلي تخطف الأنظار في زيارتها لديزني لاند باريس
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:00 مأحمد جمال أحمد
فاجأت النجمة الشابة بليك ليفلي زوار مدينة ملاهي ديزني الشهيرة بفرعها بالعاصمة الفرنسية باريس، بزيارتها للمدينة للاستمتاع بوقتها مع أسرتها.
يأتي ذلك بعد احتفال بليك بطرح أحدث أفلامها a sample favor، الذي تظهر به بجانب النجمة الشابة آنا كيندريد والنجم آندرو رانيلز.
تدور أحداث الفيلم حول ستيفاني وهي أم تعمل كمدونة إلكترونية تسعى لاكتشاف سر اختفاء صديقتها إيميلي من المدينة بمساعدة زوج صديقتها وذلك في إطار من الغموض والتشويق.
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