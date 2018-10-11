تشكيل لجنة لإدارة "الدلتا للأسمدة" لحين اختيار مجلس إدارة جديد للشركة

وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، وبحضور وليد الرشيدى نائب رئيس الشركة فى اجتماعه مساء اليوم، الخميس، على تشكيل لجنة لإدارة شركة الدلتا للأسمدة لمدة 3 أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.





يترأس اللجنة عبد الواحد إبراهيم الدسوقى رئيس قطاعات سابق بشركة الدلتا ومعه عضوين من القطاع الخاص، ويدرس مجلس إدارة الشركة القابضة ضم عدد من الخبرات من الشركة لإدارة اللجنة من بينهم رؤساء قطاعات، فى محاولة لإنقاذ الشركة من نزيف الخسائر.





جدير بالذكر أن خسائر الشركة تخطت 1.6 مليار جنيه آخر عامين ماليين.