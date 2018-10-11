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تواصل- السعودية| صاعقة رعدية تحرق مخزن أعلاف في الجوف

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 09:31 م
تواصل- السعودية| صاعقة رعدية تحرق مخزن أعلاف في الجوف
صاعقة رعدية
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ضربت صاعقة رعدية منطقة الجوف ما تسبب في اشتعال النيران بمخزن أعلاف بمنطقة "بسيطا" الزراعية التابعة للجوف.

                      

وتشهد منطقة الجوف تقلبات جوية: "أمطار غزيرة – صواعق رعدية قوية"، وتحذر إدارة الدفاع المدني، بشكل دائم، المواطنين من الجلوس في الأماكن المكشوفة، وبجوار الأعمدة، أثناء هطول الأمطار؛ لأنها من مسببات الصواعق والتماس الكهربائية.

المصدر:- صحيفة تواصل

 

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