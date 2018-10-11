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أستاذ طب نفسي: "الختان" يُدمر الحياة الزوجية للمرأة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 09:23 م
أستاذ طب نفسي: الختان يُدمر الحياة الزوجية للمرأة
أرشيفية
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عبداللطيف هيبة
 
قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن ظاهرة ختان الإناث في المجتمع المصري، تعتبر جزئية ثقافية وليست دينية، والدليل على ذلك أن الأسر المسلمة والمسيحية يقومون بها، في مختلف قرى ونجوع الوجه البحري والصعيد، كنوع من أنواع الطقوس المتعارف عليها ثقافيًا من الأجداد في هذه المجتمعات، بأنها نوعًا من العفة وحفظ الشرف للفتاة؛ لعدم إثارتها للرغبة الجنسية.

وأكد "فرويز" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن عمليات الختان التي يقوم بها بعض الأطباء في عياداتهم الخاصة، هدفها التكسب المادي، والتي قد تُحدث نزيف داخلي للفتاة نتيجة وقوع خطأ ناتج عن هذه العمليات، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الصحة النفسية والجسدية، والحياة الزوجية للمرأة.

وأضاف "أستاذ الطب النفسي" أن الختان له أثر إيجابي واحد، ألا وهو تقليل الشهوة لدى الفتاة، قائلًا: في حالة عمل الختان يجب أن تكون عقب الولادة وليس في عمر السابعة أو الثامنة، وأن تكون العملية تحت التخدير".

المزيد عن: طب نفسي سلبيات الختان ختان الاناث ختان الفجر العلاقه الزوجية الدكتور جمال فرويز الختان
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