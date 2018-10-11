تراجع فى سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 11/10/2018

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، لينخفض سعر الشراء بنحو قرش واحد ليسجل في بنكي كريدي أجريكول وقناة السويس، إلى 17.86 جنيه، واستقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.





وظل سعر صرف الدولار ثابتا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.





وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





وسجل سعر العملة الأمريكية، في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.