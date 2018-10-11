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تركيا توقف المئات من قوات الأمن عن العمل لصلتهم بالإرهاب

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:55 م
تركيا توقف المئات من قوات الأمن عن العمل لصلتهم بالإرهاب
الشرطة التركية
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وكالات
 
أوقفت وزارة الداخلية التركية 559 شخصاً من قوات الأمن عن العمل، فيما تردد أنه بسبب تورطهم في مساندة الإرهاب.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الخميس، إن "هؤلاء يواجهون تهم الانتماء لمنظمات إرهابية، أو العمل معها".



كما أشارت الوزارة إلى أن 76 آخرين من أفراد الأمن الموقوفين، متهمون بالتهريب أو تهريب البشر أو التورط في جرائم مخدرات.



وقبضت تركيا على عشرات الآلاف منذ محاولة الانقلاب الفاشل في 2016 بدعوى أنهم أعداء الدولة.



وأُقيل أكثر من 140 ألف شخص من الدوائر الحكومية، كثير منهم من رجال الشرطة والمنتمين إلى الجيش.



ويُتهم كثيرون بالانتماء لمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي تلقي الحكومة عليه بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه الداعية.
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