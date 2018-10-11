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غدا.. تخفيضات بمعرض أثاث دمياط تصل لـ 25% بجهاز المشروعات

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:54 م
غدا.. تخفيضات بمعرض أثاث دمياط تصل لـ 25% بجهاز المشروعات
أرشيفية
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يقيم جهاز تنمية المشروعات، غدًا، معرضًا تحت عنوان "معرض دمياط للأثاث"، وذلك في مبناها بأرض المعارض.

ويقدم المعرض تخفيضات 25 %، طوال فترة المعرض حيث يبتدي من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، ويأتي ذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين. 

وافتُتحت، أمس الأربعاء، فعاليات معرض "صنع في دمياط 2018"، الذي أقيم على 3 مراحل، ابتداء من 3 أكتوبر وحتى يوم 3 نوفمبر 2018، بأرض المعارض في منطقة مدينة نصر.

ويضم المعرض، مجموعة متميزة من الموبيليا والأثاث لحوالي 40 مصنعا للأثاث؛ منهم 38 مصنعا ممولا من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.


وتشمل المعروضات، غرف نوم وسفرة وأنتريهات وصالونات، وغرف أطفال وتحف وأنتيكات، وكافة أنواع الأثاث الكلاسيكي والمودرن.
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