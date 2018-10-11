ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع تخفيض مصافي التكرير الإنتاج، بينما زادت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.





وارتفعت مخزونات الخام بمقدار ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 2.6 مليون برميل.





وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 2.4 مليون برميل.





وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بمقدار 352 ألف برميل يوميا مع هبوط معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.





وزادت مخزونات البنزين بمقدار مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 42 ألف برميل.





وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط مليوني برميل.





وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا.