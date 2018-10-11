"الاكتئاب" مرض عقلي ونفسي.. النساء الأكثر إصابة.. وهذه طرق علاجه

تحت شعار "الشباب والصحة العقلية في عالم متغير"، ينظم العالم أجمع، توعية بمرض الاكتئاب، الذي يعد أكثر الأمراض العقلية والنفسية، إذ يؤثر على 300 مليون شخص حول العالم، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

تعريف الاكتئاب

الاكتئاب مرض عقلي ونفسي، يعاني فيه الشخص من الحزن والمشاعر السلبية لفترات طويلة، وفقدان الحماس وعدم الاكتراث.

وتصادف مشاعرالقلق والحزن والتشاؤم والذنب وضيق في الصدر مع انعدام وجود هدف للحياة، مما يجعل الفرد يفتقد الواقع و الهدف في الحياة.

نسبة المصابين بالاكتئاب

هناك أكثر من 300 مليون شخص من مختلف الأعمار على مستوى العالم يعانون من الاكتئاب.

ويوضع الاكتئاب الحاد، في تصنيف فئة العجز وهو التصنيف ذاته الذي يوضع فيه مرض السرطان في المرحلة المتأخرة.

أعراض الاكتئاب

إذا ظهرت عليك هذا الأعراض بشكل يومي ولمدة أسبوعين فأنت مصاب بالاكتئاب: فقدان الرغبة في القيام بنشاطات، وتغير الوزن والشهية، واضطرابات النوم، والشعور بالتعب، وتراجع النشاط، وقلة التركيز.

الشعور بالحزن والغضب الشديد، والتشاؤم الدائم، وعدم الثقة في النفس وفي الجميع، والبكاء المستمر طوال اليوم أو على فترات متكررة بسبب وبدون سبب.

العصبية والصوت العالي في بعض الاحيان، الشعور بالقلق والتوتر المستمر، وتجنب الاتصال والمشاركة الاجتماعية سواء في الأنشطة أو الأصدقاء.

الأكثر إصابة بالاكتئاب

النساء أكثر إصابة بالمرض من الرجال، فاحتمالات إصابتهن تزيد بمقدار الضعف، بحسب تقارير لمؤسسات من بينها مايو كلينيك، وهو يصيب المرأة في أي مرحلة عمرية.

العوامل الوراثية

تلعب العوامل الوراثية، دورًا في الإصابة بالاكتئاب، فوجود شخص مريض به في العائلة يزيد فرصة الإصابة به، لكن هذا لا يعني أن توأمين متطابقين سيصابان به، فقط في 30% من الحالات يمكن أن يحدث هذا الأمر.

علاج الاكتئاب

تبشر بعض المكملات الغذائية بمستقبل واعد في علاج الاكتئاب، كحمض الفوليك و زيت السمك، إلا أنه ينبغي استشارة الطبيب قبل تناول أي من تلك المكملات.

يمكنك ممارسة التمارين الرياضية، فهي مفيدة لأنها تحفز المركبات الطبيعية في الجسم التي تولد الشعور بتحسن المزاج.

حين تصاب بالاكتئاب قد ترغب في التخلص من المسؤوليات الملقاة على عاتقك، استمر بالاختلاط بالآخرين ومارس مهامك اليومية المعتادة قد يساعدك هذا في التخلص من الاكئتاب نهائيًا، ومارس العمل بدوام كامل أو جزئي أو حتى العمل التطوعي، فقط تجنب الانعزال.

يجعلك الاكتئاب غير قادر على النوم بصورة كافية، لذا غيّر نظام حياتك واذهب إلى النوم واستيقظ في نفس الموعد كل يوم.

تناول الطعام الصحي يساعد في التخلص من الاكتئاب نهائيًا، فهناك بعض الدراسات التي ترجح أن تناول الأغذية المحتوية على أحماض الأوميجا 3 الدهنية؛ كالسلمون، التونة، والمحتوية على حمض الفوليك كالسبانخ والأفوكادو يمكن أن تحسن الحالة المزاجية.