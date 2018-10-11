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رسالة مصطفى حجاج إلى تامر حسني

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:47 م
رسالة مصطفى حجاج إلى تامر حسني
مصطفى حجاج
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الفجر الفني
 
تمنى المطرب مصطفى حجاج، الشفاء العاجل للفنان تامر حسنى بعد تعرضه لوعكة صحية شديد، نقل على أثرها لأحد المستشفيات.

وكتب مصطفى حجاج عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "ربنا يقومك بالسلامة ويحفظك يا حبيبى وترجع لعائلتك ولجمهورك ولكل اللى بيحبوك بخير يارب كلنا بندعيلك".

وعاد النجم تامر حسنى إلى منزله، بعدما قام الطبيب المعالج بإجباره على الراحة التامة عقب الاجهاد الشديد الذى تعرض له فى الأحبال الصوتية، وكانت الواقعة حدثت عندما كان تامر حسنى يُسجل الحلقة الأولى من برنامج "صاحبة السعادة" والتى استمرت لساعات طويلة.
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