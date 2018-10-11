خالد الغندور يعلق على أزمة "كينو"

نفى خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، ما أثير مؤخرًا حول رفض حسام البدري انتقال البرازيلي كينو إلى النادي الأهلي وقتما كان مدربًا للأحمر.





وقال الغندور، في فيديو له نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كينو هو أفضل لاعب في الدوري، لكن لم يحدث أن حسام البدري رفضه عندما كان مدربًا للنادي الأهلي".





وتابع حديثه: "البعض يحاول تشويه سمعة حسام البدري والحديث عن أنه لا يُجيد اختيار اللاعبين".





وأضاف: "كينو كان من المفترض أنه يأتي للنادي الأهلي في الصيف لكن أزمة الإدارة مع الرئيس الشرفي منعت انتقال اللاعب للقلعة الحمراء وبعدها ذهب إلى بيراميدز".