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المحمدي: جاهزون لمواجهة سوازيلاند

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:16 م
المحمدي: جاهزون لمواجهة سوازيلاند
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علاء خليف
 
أكد أحمد المحمدي نجم أستون فيلا وقائد منتخب مصر على جاهزية جميع زملائه وفي مقدمتهم محمد صلاح لمواجهة سوازيلاند ، حيث طالب الجميع بالوقوف معه ليحقق ما يرجوه الجميع منه.

وعن مباراة النيجر الماضية قال أن المكسب الحقيقي فيها هو التجاوب السريع من اللاعبين مع فكر المدرب الجديد مؤكدا على أن تعدد المعسكرات رغم قصر مدتها ستزيد من التجاوب من اللاعبين نحو تطبيق فكر المدرب.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السوازيلاندي مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019.

المزيد عن: موعد مباراة مصر وسوازيلاند محمد صلاح أحمد المحمدي أجيري
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