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الجيش اليمني يحبط محاولات حوثية لاستعادة مواقع في صعدة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:09 م
الجيش اليمني يحبط محاولات حوثية لاستعادة مواقع في صعدة
الجيش اليمني
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وكالات
 
أفشل الجيش الوطني اليمني، في اليومين الماضيين، عدة محاولات تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الملاحيظ غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.



وقال موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، نقلاعن مصدر ميداني في اللواء الثالث عروبة،  إن "المليشيا نفذت عدة محاولات تسلل يائسة باتجاه مواقع محررة في الجبهة، خسرتها في معارك سابقة".



وأكد المصدر أن قوات اللواء الثالث عروبة أجبرت المليشيا على التراجع بعد أن كبدتها عشرات القتلى والجرحى.



كما أكد المصدر زيف ادعاءات المليشيا في وسائل إعلامها بادعاء السيطرة على تلك المواقع، معتبراً أن ذلك يدخل ضمن محاولاتها لصنع انتصارات وهمية، رفعاً للروح المعنوية المنهارة لمقاتليها.
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