اعتقال 10 متهمين بتمويل تنظيم "داعش" بالعراق

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن قوة مهام مشتركة تضم قواته وقوات عراقية خاصة قبضت على عشرة يشتبه بانتمائهم لشبكة وفرت تمويلا لتنظيم داعش في بغداد، وأربيل، شمال البلاد.







وقال التحالف في بيان، إن قوة المهام نفذت مداهمات بين 7و9 أكتوبر، وقبضت على أشخاص يشتبه في انتمائهم لشبكة الراوي المالية التي تعمل "جماعة تسهيلات مالية" للمتشددين.







وقال الميجر جنرال باتريك بي. روبرسون قائد قوة مهام العمليات الخاصة المشتركة "عملية العزم الصلب" إن "الاعتقالات توجه ضربة قوية لقدرة داعش على تهديد المدنيين وترهيبهم".