مرشحة الجبلاية تتعرض لحادث أليم بالمنيا

تعرضت دينا الرفاعي المرشحة على عضوية المرأة بالانتخابات التكميلية للاتحاد المصري، لحادث أليم على طريق المنيا، خلال جولتها الانتخابية.





وانقلبت السيارة الخاصة بـ"دينا الرفاعي على طريق المنيا، لتتعرض إلى جروح وكدمات بالغة، تم نقلها على الفور لإحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.



