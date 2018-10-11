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مرشحة الجبلاية تتعرض لحادث أليم بالمنيا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 04:48 م
مرشحة الجبلاية تتعرض لحادث أليم بالمنيا
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محمد الصو
 

تعرضت دينا الرفاعي المرشحة على عضوية المرأة بالانتخابات التكميلية للاتحاد المصري، لحادث أليم على طريق المنيا، خلال جولتها الانتخابية.


وانقلبت السيارة الخاصة بـ"دينا الرفاعي على طريق المنيا، لتتعرض إلى جروح وكدمات بالغة، تم نقلها على الفور لإحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.


وترشحت دينا الرفاعي، على عضوية المرأة بانتخابات الجبلاية التكميلية، والتي ستقام خلال الجمعية العمومية يوم 30,31 أكتوبر الجارب، خلفًا لـ"سحر الهواري" والصادر ضدها أحكام قضائية.

المزيد عن: مرشحة الجبلاية كورة رياضة اتحاد الكرة
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