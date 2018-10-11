من هو الفريق يوسف عفيفي الذي قدم هدية تذكارية لـ"السيسي"؟

في لقطة إنسانية مؤثرة خلال الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة؛ قدم الفريق يوسف عفيفي، قائد الفرقة 19 مشاة، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبارة عن كتاب "رجال الفرقة الـ 19 رجال فوق العادة"، كما حظيت كلمته باهتمام كبير من الحضور.

وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بالفريق "عفيفي" أحد قادة حرب 6 أكتوبر المجيدة، وذلك خلال السطور التالية.

*اسمه بالكامل يوسف عفيفي محمد، وولد يوم 2 يونيو عام 1927م.

* حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1948م، كما حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1957م.

*عام 1961م حصل على دبلوم الأسلحة المشتركة من أكاديمية فرونز بموسكو، وفي نفس العام حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.

* عمل قائدًا لفصيلة مشاه في الفترة من عام 1948 وحتى 1950 م، بفلسطين ثم الخرطوم بالسودان.

*عين رئيسًا لأركان اللواء العاشر بالمشاة في اليمن واشترك في تدعيم الثورة اليمنية عام 1962م.

*انتدب رئيسًا لأركان الحرس الجمهوري عام 1965م.

* تم تعيينه قائدًا للكتيبة 12 مشاه ورئيس أركان اللواء الرابع مشاه في الفترة من عام 1966م وحتى 1968م.

*أحيل إلى المعاش عام 1968م، ثم أعيد للخدمة عام 1971م، حيث تم تعيينه مديرًا لتدريب الجيش الثاني الميداني.

*عُين قائدًا للفرقة 19 مشاه وشارك بها في حرب أكتوبر المجيدة من يناير 1972 وحتى فبراير عام 1974م.

*تم تعيينه عام 1974م، نائبًا لرئيس هيئة عمليات القوات المُسلحة.

*تم تعيينه مساعدًا لوزير الدفاع ورئيسًا لهيئة البحوث العسكرية عام 1980م.

*وفي عام 1981م، تم تعيينه محافظًا لمحافظة البحر الأحمر، واستمر حتى عام 1991م.

*تم تعيينه محافظًا للجيزة عام 1991م وحتى عام مايو 1993م.

*كان من الضباط الأحرار وشارك في ثورة 23 يوليو 1952م.

*شارك في جميع الحروب العربية الإسرائيلية في الأعوام 1948م و1956م و1967م و1973م.