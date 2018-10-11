ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مفاجأة .. محمد صلاح لن يخوض مباراة سوازيلاند كاملة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 04:21 م
مفاجأة .. محمد صلاح لن يخوض مباراة سوازيلاند كاملة
طباعة
محمد الصو
 

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على عدم إشراك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بمباراة سوازيلاند، كاملة.


ويُفكر أجيري، في منح صلاح شوط وحيد خلال المباراة، يعد شكواه من الإرهاق بالإضافة إلى عدم خوضه التدريبات كاملة، مع الفراعنة، ولكه يفاضل بين إن كان سيدفع به أساسيًا واستبداله يين شوطين المباراة، أو يتم الدفع به خلال الشوط الثاني من اللقاء.


وكان المنتخب الوطني، نفى في وقت سابق ما تردد بشأن طلب ليفربول الإنجليزي، إراحة صلاح وعدم إشراكه في مباراتي سوازيلاند، بالتصفيات الإفريقية.


ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة سوازيلاند، مساء غدٍ الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

المزيد عن: محمد صلاح كورة سوازيلاند رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقع نتيجة مباراة مصر وسوازيلاند بالتصفيات الإفريقية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
النجوم
x
15:00
حرس الحدود
سموحة
2
x
15:00
0
الألومنيوم
طلائع الجيش
x
18:00
القناة
الاتحاد السكندري
x
18:00
بورتو السويس
الزمالك
x
21:00
م ش منية سمنود
مباريات دولية ودية - منتخبات
فرنسا - أساسي
x
20:00
أيسلندا - أساسي
ويلز - أساسي
x
20:45
أسبانيا - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
بولندا
x
20:45
البرتغال
روسيا
x
21:45
السويد
البطولة الرباعية الودية - السعودية
الأرجنتين
x
19:45
العراق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/11/2018 5:10:23 PM