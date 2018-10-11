مفاجأة .. محمد صلاح لن يخوض مباراة سوازيلاند كاملة

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على عدم إشراك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بمباراة سوازيلاند، كاملة.





ويُفكر أجيري، في منح صلاح شوط وحيد خلال المباراة، يعد شكواه من الإرهاق بالإضافة إلى عدم خوضه التدريبات كاملة، مع الفراعنة، ولكه يفاضل بين إن كان سيدفع به أساسيًا واستبداله يين شوطين المباراة، أو يتم الدفع به خلال الشوط الثاني من اللقاء.



