مفاجأة .. محمد صلاح لن يخوض مباراة سوازيلاند كاملة
استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على عدم إشراك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بمباراة سوازيلاند، كاملة.
ويُفكر أجيري، في منح صلاح شوط وحيد خلال المباراة، يعد شكواه من الإرهاق بالإضافة إلى عدم خوضه التدريبات كاملة، مع الفراعنة، ولكه يفاضل بين إن كان سيدفع به أساسيًا واستبداله يين شوطين المباراة، أو يتم الدفع به خلال الشوط الثاني من اللقاء.
وكان المنتخب الوطني، نفى في وقت سابق ما تردد بشأن طلب ليفربول الإنجليزي، إراحة صلاح وعدم إشراكه في مباراتي سوازيلاند، بالتصفيات الإفريقية.
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة سوازيلاند، مساء غدٍ الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.