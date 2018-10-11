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مبيعات الأجانب تسجل 1.4 مليار جنيه في ختام جلسة اليوم

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:13 م
مبيعات الأجانب تسجل 1.4 مليار جنيه في ختام جلسة اليوم
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نيفين سمير
 
سجل صافي مبيعات الاجانب، خلال جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1.4 مليار جنيه بنسبة استحواذ بلغت 52.2% من إجمالي تداولات البورصة

بينما استحوذ المستثمرون "المصريين" علي 36.6% من إجمالي التداولات وبلغت مشترياتهم  967,9 مليون  جنيه

واستحوذ المستثمرون "العرب" علي 11.2% من إجمالي التداولات وبلغت  مشترياتهم 524,4 مليون  جنيه

واختتمت مؤشرات البورصة جلسة اليوم ، الخميس اخر أيام الأسبوع علي هبوط حاد مضغوطة بمبيعات  ، وذلك  اثر تراجعات شهدتها المؤشرات العالمية بجلسة أمس مع استمرار الحرب التجارية بين عظمتي الصناعة واستمرار سياسة تشديدية لرفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي لتشهد جميع المؤشرات العربية تراجعات حادة خلال تداولات الخميس .

وخسر رأس المال السوقى نحو 14.2 مليار جنيه ليصل عند مستوى 744.1 مليار جنيه مقابل نحو 758,3   مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضية.

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