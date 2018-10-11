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مقتل 18 داعشيًا في مواجهات شرقي سوريا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:16 م
مقتل 18 داعشيًا في مواجهات شرقي سوريا
داعش - أرشيفية
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وكالات
 

لقي ما لا يقل عن 18 من جهاديي تنظيم داعش، في مواجهات مع "قوات سوريا الديمقراطية"، بمحافظة دير الزور الواقع شرقي سوريا، حسبما أفاد اليوم الخميس، المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن المواجهات "العنيفة" بين الطرفين اندلعت أمس الأربعاء، عندما استغل المتشددون "الظروف المناخية السيئة" في الضفاف الشرقية لنهر الفرات من أجل شن هجوم مضاد واستعادة مواقع من قبضة "قسد" التي تحظى بدعم الولايات المتحدة.

 

وأكد المرصد السوري أن "قوات سوريا الديمقراطية" تمكنت من تحقيق تقدم في المنطقة واستعادة معظم النقاط التي خسرتها أمس.

 

وبحسب نفس المصدر، فإن حصيلة قتلى التنظيم الجهادي خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغت 18 قتيلاً على الأقل.

 

وعلى هذا النحو، ارتفع إلى 285 على الأقل عدد القتلى من مقاتلي وقادة تنظيم داعش في الاشتباكات الجارية.

المزيد عن: مواجهات شرقي سوريا مقتل 18 سوريا داعش
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