عاجل.. البورصة تخسر 14 مليار جنيه في ختام جلسات الأسبوع

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، في جلسة تداولات، اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع، علي هبوط حاد مضغوطة بمبيعات، وذلك أثر تراجعات شهدتها المؤشرات العالمية بجلسة أمس مع استمرار الحرب التجارية بين عظمتي الصناعة واستمرار سياسة تشديدية لرفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي لتشهد جميع المؤشرات العربية تراجعات حادة خلال تداولات الخميس .





وخسر رأس المال السوقى نحو 14.2 مليار جنيه ليصل عند مستوى744.1 مليار جنيه مقابل نحو 758,3 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضية.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة فقد هبط مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 2.5% ليصل عند مستوى 13278.8 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 1.2% محققًا مستوى : 683.86 نقطة, تلاه هابطاً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4% محققا مستوى 1716.65 نقطة.





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 864 مليون جنيه، من خلال تداول 217.7 مليون سهم، بتنفيذ 28.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 168 شركة مقيدة، ارتفع منها 25 سهمًا، وتراجعت أسعار 118سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 25سهمًا أخرين.





وسجلت صافي مبيعات الأجانب اليوم نحو 1.4 مليار جنيه جنيه، بنسبة استحواذ 52.2% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو عمليات البيع ، مسجلًا967,9 مليون جنيه، و 524,4 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 36.6%، 11.2% من التداولات