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بدون أدوية.. هكذا يمكنك التخلص من النوع الثاني من مرض السكري

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:57 م
بدون أدوية.. هكذا يمكنك التخلص من النوع الثاني من مرض السكري
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اكتشف علماء كنديون أن الامتناع عن تناول الطعام بصورة دورية منتظمة يساعد في التخلصمن السكري من النوع الثاني.

ويقول سليمان فورملي من جامعة تورنتو الكندية: "لم نسمع يوما أن الطبيب المعالج يحاول بصورة جدية استخدام الجوع في علاج مرض السكري، لقد كشفت تجاربنا أن الامتناع عن تناول الطعام بصورة دورية منتظمة، هو طريقة فعالة وعملية استراتيجية تسمح بالتخلي عن تناول الإنسولين والأدوية".

وقد استعرض فورملي وفريقه ثلاثة أمثلة تؤكد فعالية هذه الطريقة، وكيف ساعدت ثلاثة مرضى (40-70 سنة) يقيمون في تورنتو في الشفاء من المرض.

ويقول فورملي، إن أحد الثلاثة كان يمتنع عن الطعام ثلاثة أيام متتالية ومن ثم يستأنف تناول الطعام، أما الآخران فكانا يمتنعان عن الطعام يوما ويأكلان في اليوم التالي، واستمر الثلاثة على هذا النظام مدة عشرة أشهر. 

وقد تبين بعد ذلك أن نتائج الطريقتين كانت إيجابية، وانخفض مستوى السكر في الدم إلى مستواه الطبيعي تقريبا، كما أن الثلاثة فقدوا من أوزانهم 10-18%.
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