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"العمدة": العدو الخارجي أدرك استحالة الدخول في صراع مسلح مع مصر مرة أخرى

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:50 م
العمدة: العدو الخارجي أدرك استحالة الدخول في صراع مسلح مع مصر مرة أخرى
اللواء عادل العمدة
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ندى محمد
 
قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الحرب على مصر اختلفت في الوقت الحالي عن حرب أكتوبر، حيث كان العدو حينها معلومًا وظاهرًا ولكن الفترة الحالية تشهد عدوا متخفيا بين صفوف الشعب المصري، لافتا إلى وجود ضرورة لاستلهام روح حرب اكتوبر كما اتضح من الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن العدو الخارجي ادرك استحالة الدخول في صراع مسلح مع مصر مرة أخرى وبالتالي اتجه لضرب الدولة من الخارج من خلال افساد عقول الشباب المصري والذين حققوا اكرامة المصرية والعربية في حرب اكتوبر 73.

وتابع أن الزيادة السكانية في مصر يجب استغلالها لصالح الدولة لا ضدها، وكذلك الحال فيما يخص التحديات المختلفة بالدولة المصرية.
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