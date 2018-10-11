الداخلية تواصل تنظيم القوافل الخدمية للمواطنين بالأحياء والقرى

تواصل وزارة الداخلية، تنظيم القوافل الخدمية للمواطنين بالأحياء والقرى لإصدار مستخرجات الأحوال المدنية والمرور، وذلك ا ستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد".

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتفعيل مبادرة (كلنا واحد) بمشاركة كافة أجهزة وزارة الداخلية في التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الأمنية التي تقدمها الوزارة لهم بصورة مُيسرة، وبصفة خاصة المناطق النائية والأكثر إحتياجاً، وفي إطار ذلك قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل خدمية متحركة تجوب القرى والأحياء والنجوع لتلبية إحتياجات المواطنين، وذلك بمحافظات (القليوبية، بورسعيد، قنا، أسيوط، مطروح، الفيوم) على النحو التالي:-





قيام قطاع الأحوال المدنية بتوفير مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من (بطاقات الرقم القومي- شهادات "الميلاد، الزواج، الوفاة، الطلاق" - قيد عائلي مميكن – لجان تصحيحات وساقط القيد – تبليغات "ميلاد، وفاة، طلاق، زواج").





قيام قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن بإيفاد قوافل مرورية (ضباط تراخيص– موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين) لتيسير استخراج مصدرات المرور "تجديد أو استخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكي ، نقل ، دراجات بخارية ").





هذا وتوالي أجهزة الوزارة جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير الخدمات الأمنية التي تقدمها لهم بصورة مُيسرة.