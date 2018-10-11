في يومها العالمي.. ماذا حققت الفتاة المصرية في 2108؟

يحتفل العالم في الحادي عشر من كل عام بـ"اليوم العالمي للفتيات، التي خصصته الأمم المتحدة، منذ 6 سنوات، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات و المزيد من الفرص للحياة أفضل، و زيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.

وجاء السبب وراء الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، هو تعرضها للعنف والتمييز وسوء المعاملة في جميع أنحاء العالم، لذلك قررت الأمم المتحدة تخصيص يوم واحد كل عام لتسليط الضوء على ‏أهمية تمكين الفتاة وضمان تمتعها بحقوق الإنسان.، واحتفل العالم أول يوم عالمي للفتاة في 11 أكتوبر 2012.

وفي العام الأول للاحتفال بالفتيات في 2012، اختارت الأمم المتحدة قضية مناهضة الزواج المبكر للفتيات لتكون قضية العام، أما في العام الثاني اختارت قضية الابتكار في تطوير الفتيات وعدم حرمانهن منه، وفي العام الثالث 2014 اختارت الاعتراف بأهمية الاستثمار في الفتيات وتمكينهن في أثناء فترة المراهقة للحد من العنف الذي يتعرضن له.

وكانت للفتيات المصريات نصيب الأسد فى تحقيق الإنجازات في العديد من المجالات والحصول على المراكز الأولى في المحافل الدولية التي شاركن فيها حتى يأتي على الفتاة المصرية اليوم العالمي لها وهي محققة ما ترجوه على مختلف الأصعدة، وكان من تلك النماذج المشرفة خلال عام 2018 :

طالبة مصرية سفيرة للاتحاد الأوروبي بالقاهرة

أمل ناجح التي زارت مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إيفان سوركوش، المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ وذلك في إطار الاحتفال "باليوم العالمي للفتاة" حيث يشارك الاتحاد الأوروبي في مبادرة " تمكين الفتيات" من خلال دعوة أحدى الفتيات المصريات للقيام بدور سفير الاتحاد الأوروبي.

واصطحب السفير الفتاة المختارة واسمها أمل ناجح أثناء زيارته إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة. وتقوم بمشاركة السفير خلال جولته التفقدية لخط نجدة الطفل الذي يموله الاتحاد الأوروبي، كما تحضر معه عرض توضيحي لحجم التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

واستقبل السفير سوركوش أمل في مكتبه صباح اليوم وتقضي معه اليوم. وتم اختيار أمل نظرا لدورها النشط في مبادرة Plan international التي تدعمها السفارة الكندية بالقاهرة والمعنية بحقوق الفتيات.

ويبلغ مقدار الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لبرامج حقوق الأطفال وحمايتهم في مصر حوالي ١٥٠ مليون يورو.

ريم أشرف

ريم اشرف فوزي بنت الـ14 عاماً التي قررت ان يكون لها دور وهي في سن صغيرة فرغم دراستها، إلا انها قررت ان تستغل الرياضة التي تمارسها في خدمة وطنها لرفع اسم وعلم مصر عاليا في كل مكان ، وجعل كلمة مصر و Eygpt تتردد علي كل لسان.

ريم قررت ان تكسر الرقم العالمي في أطول غطسة تحت الماء المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لبطلة العالم الاسترالية 38 سنة ب 55 ساعة تحت الماء، حيث تسعي ريم أشرف لكسر هذا الرقم لتسحيل اسمها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كاصغر بطلة مصرية في هذا الرقم.

قالت ريم إنها منذ حوالي عامين وهي تواصل التدريبات اليومية تحت الماء تحت إشراف جهاز تدريبي علي اعلي مستوي بقيادة مدربها الكابتن سيد حسن.

وأضافت ريم انها حصلت علي جميع الدورات والكورسات تلتي تؤهلها لتنفيذ الغطسة بنجاح بإذن الله. وتابعت أنها لاقت صعوبة في الحصول علي موافقة موسوعة جينيس لاتمام الغطسة بسبب السن، ولكن اصرارها وتواصلها ومراسلتها للمسؤلين في موسوعة جينيس وافقوا لها علي تنفيذ مطلبها .

أمل محمد توفيق موسى

بينما أمل محمد توفيق موسى، الطالبة بمعهد فتيات السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، توجت ببطولة أفريقيا للشباب في رفع الأثقال. كما حصلت على ٣ ذهبيات في الخطف والكلين والمجموع لميزان ٥٣ كيلوجراما بعد أن حققت ٦٧ كيلوجراما في الخطف و٩١ كيلوجراما في الكلين و١٥٨ كيلوجراما في المجموع.

ريم رأفت

تمكنت المتسابقة ريم رأفت من حصد لقب ملكة جمال مصر Miss Egypt بنت مصر. وجاء ترتيب الوصيفات بالمتسابقة رويدا قاسم الوصيفة الرابعة، والثالثة حبيبة عمر، والثانية شروق شريف، والأولى رانيا أيمن.