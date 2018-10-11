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منة فضالي لأحد متابعيها: "ربنا ياخدك"

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:37 م
منة فضالي لأحد متابعيها: ربنا ياخدك
منة فضالي
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الفجر الفنى
 
انفعلت الفنانة ​منة فضالي​ بشدّة على متابعيها في آخر ظهور لها عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب كتابة بعض المتابعين تعليقات مسيئة لصورتها مع الممثل فاروق الفيشاوي التي نشرتها دعمًا له بعد إعلان إصابته بالسرطان.

وقالت "منة" إنه لا يوجد سخرية بمرض الغير، لأن الجميع معرض للمصائب والمرض والموت.

وعلقت "فضالي" على تمني أحد متابعيها الموت للفنان فاروق الفيشاوي، قائلةً: "ربنا ياخدك إنت يا شيخ، في حد يتمنى لحد الموت أو المرض بدل ما نقول ربنا يشفيه أو يخف من عليه، إنتوا إزاي بني آدمين ولا مسلمين".


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