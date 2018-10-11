اتحاد جدة يواجه عكاظ وديا "السبت" المقبل

يخوض فريق اتحاد جدة السعودي مباراة ودية أمام فريق عكاظ، مساء يوم السبت المقب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية.

وتأتي مواجهة الاتحاد مع عكاظ في إطار البرنامج الإعدادي لمعسكر الفريق الأول والمقام حاليًا بمدينة الطائف تحت قيادة المدرب الكرواتي الجديد سلافين بيليتش.

ويسعى بيليتش لإعادة وتصيحيح وضع الفريق في بطولة الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة بعد أن احتل النمور المركز الأخير بنقطة واحدة وتلقيه عدة هزائم مؤخرًا.