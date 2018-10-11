ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

اتحاد جدة يواجه عكاظ وديا "السبت" المقبل

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:18 م
اتحاد جدة يواجه عكاظ وديا السبت المقبل
اتحاد جدة
طباعة
 

 

يخوض فريق اتحاد جدة السعودي مباراة ودية أمام فريق عكاظ، مساء يوم السبت المقب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية.

 

وتأتي مواجهة الاتحاد مع عكاظ في إطار البرنامج الإعدادي لمعسكر الفريق الأول والمقام حاليًا بمدينة الطائف تحت قيادة المدرب الكرواتي الجديد سلافين بيليتش.

 

ويسعى بيليتش لإعادة وتصيحيح وضع الفريق في بطولة الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة بعد أن احتل النمور المركز الأخير بنقطة واحدة وتلقيه عدة هزائم مؤخرًا.

المزيد عن: عكاظ الدوري السعودي اخبار الرياضة اليوم اتحاد جدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
النجوم
x
15:00
حرس الحدود
سموحة
x
15:00
الألومنيوم
طلائع الجيش
x
18:00
القناة
الاتحاد السكندري
x
18:00
بورتو السويس
الزمالك
x
21:00
م ش منية سمنود
مباريات دولية ودية - منتخبات
فرنسا - أساسي
x
20:00
أيسلندا - أساسي
ويلز - أساسي
x
20:45
أسبانيا - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
بولندا
x
20:45
البرتغال
روسيا
x
21:45
السويد
البطولة الرباعية الودية - السعودية
الأرجنتين
x
19:45
العراق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/11/2018 2:00:11 PM