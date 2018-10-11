تعرف على السبب الرئيسي لاحتلال فرنسا للجزائر
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:15 م
تعتبر الجزائر أول دولة في المغرب العربي تقع تحت الاحتلال الفرنسي، وهذا عام 1830م، وهناك أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة لاحتلال فرنسا للجزائر، ومن الأسباب ما يلي:-
الأسباب غير المباشرة
أسباب سياسية: حيث عاشت فرنسا أزمة سياسية عام 1830م، كانت بين المعارضة، والحكومة الملكية، فجاء احتلال فرنسا للجزائر بدافع صرف أنظار الرأي العام الفرنسي عن شؤون فرنسا الداخلية.
أسباب اقتصادية: حيث قام نابليون بتكليف بوتان بعمل خطّة لغزو الجزائر، من أجد تحديد أفضل موقع يمكن إنزال الجيش فيه وذلك بعد أن ظهرت الأطماع البريطانية في الجزائر عام 1816م في حملة إكسموت.
أسباب عسكرية: حيث تم استغلال انكشاف السواحل الجزائرية، نتيجة فقدان أغلب قطع أسطول الجزائر في معركة نافرين.
السبب المباشر
كان السبب المباشر لاحتلال فرنسا للجزائر هو حادثة المروحة، والتي حصلت في قصر الداي حسين، فعندما جاء قنصل فرنسا بيار دوفال للقصر في عيد الفطر، طالبه داي الجزائر بدفع الديون التي تقدّر بحوالي أربع وعشرين مليون فرنك فرنسي، كانت قد استدانتها فرنسا من الجزائر، فكان رّد القنصل على داي الجزائر بشكل لا يليق بمكانته، فما كان من الداي حسين إلّا أن طرده ولوح بالمروحة، وعلى أثر ذلك بعث شارل العاشر جيشه بحجّة أنّه يريد استرجاع شرف ومكانة فرنسا، فحوصرت الجزائر سنة 1828م لمدة ستّة أشهر، وبعد ذلك تم احتلالها ودخول سواحلها.
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