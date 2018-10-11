تعرف على السبب الرئيسي لاحتلال فرنسا للجزائر

تعتبر الجزائر أول دولة في المغرب العربي تقع تحت الاحتلال الفرنسي، وهذا عام 1830م، وهناك أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة لاحتلال فرنسا للجزائر، ومن الأسباب ما يلي:-





الأسباب غير المباشرة

أسباب سياسية: حيث عاشت فرنسا أزمة سياسية عام 1830م، كانت بين المعارضة، والحكومة الملكية، فجاء احتلال فرنسا للجزائر بدافع صرف أنظار الرأي العام الفرنسي عن شؤون فرنسا الداخلية.

أسباب اقتصادية: حيث قام نابليون بتكليف بوتان بعمل خطّة لغزو الجزائر، من أجد تحديد أفضل موقع يمكن إنزال الجيش فيه وذلك بعد أن ظهرت الأطماع البريطانية في الجزائر عام 1816م في حملة إكسموت.

أسباب عسكرية: حيث تم استغلال انكشاف السواحل الجزائرية، نتيجة فقدان أغلب قطع أسطول الجزائر في معركة نافرين.





السبب المباشر