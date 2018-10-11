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إحباط محاولة 4 أشخاص التنقيب عن الأثار أسفل أحد المنازل بالجمالية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:10 م
إحباط محاولة 4 أشخاص التنقيب عن الأثار أسفل أحد المنازل بالجمالية
المتهمين
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هبه عبد الحفيظ
 

أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، محاولة 4 أشخاص التنقيب عن الأثار أسفل أحد المنازل بالجمالية.


تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط كل من حمدي ع، 46 سنة، عامل، إسلام م، 25 سنة، حداد ، كريم ص، 18 سنة، عامل، محمود م، 15 سنة، عامل، أثناء  قيامهم بأعمال الحفر  داخل عقار "مستأجر كمخزن للأول" كائن 13 حارة الجامع ـ حارة اليهود ـ  دائرة القسم، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 3 متر وأدوات تنقيب عبارة عن هيلتي دقاق، 2 كوريك، 4 جردل، فأس،2 خرطوم، حبل، كشاف كهربائي، سلم.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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