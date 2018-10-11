ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بث مباشر.. موعد مباراة مصر ضد سوازيلاند في تصفيات كأس أمم أفريقيا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:53 ص
بث مباشر.. موعد مباراة مصر ضد سوازيلاند في تصفيات كأس أمم أفريقيا
طباعة
منى العوضي
 
يدخل منتخب مصر الأول اختبارًا صعبًا ضد سوازيلاند، وذلك يوم غدٍ الجمعة والموافق 12 أكتوبر، وتأتي تلك المباراة في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق فوزا عريضا في الجولة الماضية على النيجر بسداسية نظيفة في مباراة الأولى للفريق تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري الذي جاء خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وفي الجهة المقابلة؛ تلقى منتخب سوازيلاند خسارة مخيبة من تونس بهدفين نظيفين لذلك يرغبون في عمل مفاجأة وتعويض خسارتهم في الجولة الماضية والفوز على الفراعنة في عقر دارهم.

ويتصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثاني يأتي منتخب مصر بثلاثة نقاط أما سوازيلاند والنيجر فكل منتخب لديه نقطة واحدة.

- موعد مباراة مصر وسوازيلاند:
يقام لقاء مصر ضد سوازيلاند على ملعب الإنتاج الحربي، وذلك يوم غدٍ الجمعة والموافق 12 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

- القنوات الناقلة:
ستذاع مباراة مصر مع سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2019، من خلال البث المباشر عبر فضائية "بي إن سبورت 3" الرياضية المشفرة بصوت المعلق المتميز محمد الكواليني.

- مشاهدة البث المباشر:
كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر ضد سوازيلاند في تصفيات أمم أفريقيا 2019 عبر موقع الفجر الرياضي.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
النجوم
x
15:00
حرس الحدود
سموحة
x
15:00
الألومنيوم
طلائع الجيش
x
18:00
القناة
الاتحاد السكندري
x
18:00
بورتو السويس
الزمالك
x
21:00
م ش منية سمنود
مباريات دولية ودية - منتخبات
فرنسا - أساسي
x
20:00
أيسلندا - أساسي
ويلز - أساسي
x
20:45
أسبانيا - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
بولندا
x
20:45
البرتغال
روسيا
x
21:45
السويد
البطولة الرباعية الودية - السعودية
الأرجنتين
x
19:45
العراق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/11/2018 12:20:02 PM