السيسي: أحداث 2011 علاج خاطىء لتشخيص خاطىء (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المعركة لم تنتهي فهى مستمرة بمفردات مختلفة، مضيفًا: "العدو بقا معانا وجوانا".





وشدد "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة، اليوم الخميس، على ضرورة بناء وعي المصريين، مضيفًا أن أحداث 2011 هو علاج خاطىء لتشخيص خاطىء، متابعا: "قدموا للناس أن الصورة بتتغير بسهولة، وأن العصا السحرية موجودة".



