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السيسي: أحداث 2011 علاج خاطىء لتشخيص خاطىء (فيديو)

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
السيسي: أحداث 2011 علاج خاطىء لتشخيص خاطىء (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المعركة لم تنتهي فهى مستمرة بمفردات مختلفة، مضيفًا: "العدو بقا معانا وجوانا".

وشدد "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة، اليوم الخميس، على ضرورة بناء وعي المصريين، مضيفًا أن أحداث 2011 هو علاج خاطىء لتشخيص خاطىء، متابعا: "قدموا للناس أن الصورة بتتغير بسهولة، وأن العصا السحرية موجودة".

وشهد الرئيس السيسي اليوم الخميس الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة تحت عنوان "أكتوبر.. تواصل الأجيال".
المزيد عن: ثورة يناير الندوة التثقيفية الـ29 الرئيس السيسي أخبار مصر أحداث 2011
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