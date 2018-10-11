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3 عروض جديدة لضم أحمد الشيخ من الأهلي

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:45 ص
3 عروض جديدة لضم أحمد الشيخ من الأهلي
أحمد الشيخ
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عمرو مصطفى
 

أجل أحمد الشيخ لاعب فريق الأهلي الرحيل عن الفريق بشكل مؤقت بعد مشاركته في مباراة الترسانة بدور الـ32 ببطولة كأس مصر.

 

وتلقى أحمد الشيخ على مدار الأيام الماضية ثلاثة عروض من أندية الإسماعيلي وإنبي والمقاصة من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

 

ويسعى أحمد الشيخ للحصول على فرصته بشكل كامل مع المدير الفني باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي قبل اتخاذ قرار بالرحيل رسمياً في الميركاتو الشتوي.

 

المزيد عن: الاهلي والترسانة الاهلي الاسماعيلي اخبار الاهلي اليوم احمد الشيخ
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